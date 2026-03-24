Okamura: Dvoufázové změny u poplatků ČT a ČRo jsou potřeba kvůli jejich smlouvám
Dílčí úprava zrušení rozhlasových a televizních poplatků je podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) nutná kvůli nasmlouvaným závazkům České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). S úplným zrušením poplatků se podle něj dál počítá od roku 2027. Koalice chce poslaneckým návrhem zrušit poplatky pro lidi starší 75 let, firmy, nezaopatřené lidi do 26 let nebo pro zdravotně postižené. Výnos z poplatků by se tak měl vrátit do stavu z roku 2024.
"Plánujeme a připravujeme zákon, abychom od roku 2027 zrušili poplatky všem. Kvůli letošním smlouvám ČT, tedy již nasmlouvané závazky, to musíme udělat dvoufázově," uvedl Okamura na tiskové konferenci ve sněmovně. Podotkl, že legislativní proces trvá až 11 měsíců. "Proto vzhledem k již nasmlouvaným smlouvám ČT první fázi děláme hned," dodal.
Podle ČT a ČRo bude mít návrh v případě schválení zásadní dopad na financování veřejnoprávních institucí, neznají ale zatím jeho přesnou podobu, a proto nemohou ani vyčíslit, o jakou část výnosů přijdou. Opoziční strany chtějí plán projednávat na plénu Sněmovny, je to podle nich součást plánu na "vyhladovění" veřejnoprávních médií a ohrožení jejich nezávislosti.
Koalice dál plánuje úplné zrušení poplatků od roku 2027, uvedl v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš (ANO). "Platí, že ministr kultury pan (Oto) Klempíř (za Motoristy) předloží ten zákon, který půjde normální připomínkovou cestou do Sněmovny," dodal. Poslanecká iniciativa na osvobození vybraných skupin cílí na účinnost od 1. července, zopakoval.
Minulá vládní koalice prosadila v první polovině loňského roku zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Televizní poplatek vzrostl o 15 korun na 150 Kč a rozhlasový o desetikorunu na 55 Kč měsíčně. Vedle toho nově platí poplatek domácnosti s internetovým připojením, naopak ho neplatí malé firmy do 24 zaměstnanců. Televize se zvýšení poplatku dočkala po 17 letech a Český rozhlas po 20 letech.
Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok má ČT hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy Kč. U ČRo v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun mají poplatky tvořit 90 procent. Před loňskou novelou získala média z poplatků zhruba o miliardu korun méně.