ODS na Praze 1 tak stojí za svým šéfem Filipem Dvořákem, že radši nebude kandidovat vůbec
Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tím vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl bývalý městský radní a exstarosta Prahy 1 Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 dostali povolení kandidovat za jiné subjekty. Rozhodla o tom dnes oblastní rada. ČTK to sdělil Dvořák, který je předsedou rady.
Podle předsednictva strany Dvořák dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově Mlýně, diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Počátkem minulého týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám.
Oblastní rada dnes podle Dvořáka zvažovala několik variant řešení. "V jediném přijatém usnesení k této otázce rozhodla, že ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu v podzimních komunálních volbách do ZMČ Praha 1, čímž vyhověla základnímu požadavku výkonné rady. Tím byla neúčast Filipa Dvořáka na kandidátce ODS," sdělil Dvořák. Rozhodnutí je podle něj v souladu se stanovami ODS i s pravidly pro sestavení kandidátek.
Rozhodnutí oblastní rady vnímá Dvořák jako politické mírové řešení akceptující požadavek výkonné rady. "Tento postup zároveň naplňuje vůli oblastní rady, která minulý týden konstatovala, že nejlepší odpovědí na mediální obvinění je umožnit členům projít testem důvěry ve volbách," dodal.
Dvořák minulý týden kritizoval, že vedení ODS dlouhodobě nekomunikuje se členy strany v Praze 1. "Pokud vedení ODS leží na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mne zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskusi s oblastním sdružením," sdělil tehdy ČTK.
Mezi lety 1994 a 2002 byl Dvořák radním hlavního města, dva roky také starostou Prahy 1. V současné době je podle informací na webu ODS podnikatel a viceprezident Hospodářské komory. Jeho jméno se v době jeho působení ve funkcích několikrát objevilo v souvislosti s podezřelými transakcemi kolem obecního majetku, například kvůli nabytí bytu v Pařížské ulici. Žádné z podezření se však neprokázalo.
Dvořák stál v čele buňky ODS v Praze 1 i v roce 2011, kdy ji vedení strany v čele s tehdejším předsedou Petrem Nečasem na popud celopražské organizace zrušilo. Dvořák a bývalý starosta Jan Bürgermeister byli podle strany spojováni s řadou kauz, pražské buňce údajně škodila i jejich rivalita. Dvořák zůstal členem ODS a od loňského března je znovu předsedou místní organizace strany.
čtk, tb