Maďarská policie zasahuje v centrále bývalé vládní strany Fidesz
Maďarská opoziční strana Fidesz dnes oznámila, že čelí policejní razii v centru, které provozuje její počítačové servery. Vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém a databázi, tvrdí strana bývalého premiéra Viktora Orbána.
"Tyranie dnes dosáhla nové úrovně. Vyšetřovatelé prokuratury se bez předchozího upozornění objevili v centru, které zabezpečuje servery strany Fidesz, s úmyslem zabavit celý komunikační systém a databáze strany. To se v Maďarsku nestalo od konce komunismu v roce 1990," uvedl Fidesz na facebooku.
Drtivá porážka v dubnových parlamentních volbách ukončila po 16 letech éru nepřetržitého vládnutí Orbána a jeho strany. Předseda vítězné strany Tisza Péter Magyar se stal novým premiérem a přislíbil Maďarům, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, který zemi podle Magyarova tvrzení v uplynulých letech připravoval o osm až deset procent hrubého domácího produktu ročně. Fidesz přirovnal k mafii.
Fidesz nyní Magyarovy reformy kritizuje jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci, poznamenala agentura AFP.
čtk, tb