A policie (česká) zasahuje i na pražském magistrátu
Policie dnes zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací, uvedly Novinky.cz. ČTK zásah potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, policie podle něj zatím nikoho neobvinila. Podle zdroje Novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam Zprávy napsaly, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi.
"Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor, ve věci, ve které dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním vykonává Městské státní zastupitelství v Praze. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Dle aktuálních informací, které mám k dispozici, k sdělení obvinění dosud nedošlo," napsal Cimbala ČTK.
"Mohu potvrdit, že jsme dnes ze strany Magistrátu hlavního města Prahy poskytli součinnost Policii České republiky. V tuto chvíli nemůžeme sdělovat bližší informace. S policií jsme nadále v kontaktu a poskytujeme jí maximální součinnost,“ sdělil Seznam Zprávám mluvčí magistrátu Vít Hofman. "V tuto chvíli mohu uvést, že byly zadrženy dvě osoby. Více se zatím nemohu k případu vyjadřovat," řekl serveru mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
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