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včera 13:35

FT: Trump se chystá oznámit nová cla na dovoz do USA z desítek zemí

Americký prezident Donald Trump se tento týden chystá oznámit nová cla na dovoz do Spojených států z desítek zemí, napsa s odkazem na své zdroje server ekonomického deníku Financial Times. V pátek vyprší přechodná desetiprocentní cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Šéf Bílého domu se ke kroku chystá i přesto, že jeho poradci jej varují před rizikem hospodářských otřesů, jaké nastaly, když zavedl cla na začátku svého druhého volebního období.

Podle listu se očekává, že nová cla budou v první fázi na stejné úrovni jako ta stávající, tedy na deseti procentech. Americká administrativa ale zároveň zkoumá možnosti, jak legálně zavést i cla vyšší. V pondělí Trump oznámil zavedení 50procentních cel na část kanadského zboží. Už předtím uvalil 25procentní clo na dovoz z Brazílie.

Současný americký prezident je dlouhodobě známý svou neutuchající zálibou v zavádění cel. Poradci ho ale tentokrát varují, že by to před volbami do Kongresu plánovanými na začátek listopadu nemusel být dobrý nápad, píše britský list.

Americký nejvyšší soud letos v únoru část Trumpových cel zrušil. Bílý dům na to zareagoval právě zavedením desetiprocentních cel platných do pátku. Podle FT by nová cla byla zavedena v návaznosti na vyšetřování případů nucené práce, což by Trumpovi umožnilo vyhnout se využití mimořádných pravomocí, s čímž u soudu narazil.

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