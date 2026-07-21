Ukrajina hlásí útoky na plynárenská zařízení, v Rusku hoří elektrárna
Rusko třetím dnem v řadě útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, oznámila ukrajinská plynárenská firma Naftohaz. V Charkovské oblasti udeřily ruské síly kazetovou municí i na obytné domy, místní úřady hlásí dva mrtvé a několik zraněných.
Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku jihovýchodně od Moskvy v noci vypukl požár v elektrárně a že se tak stalo po vyhlášení poplachu před ukrajinskými vzdušnými údery. Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov mezitím oznámil, že ukrajinské drony v jeho regionu zranily deset lidí včetně tří čínských občanů.
Společnost Naftohaz sdělila, že po sobotním ruském útoku na svá zařízení musela částečně snížit objem produkce. Pondělní útok pak poškodil další zařízení a dnes společnost čelí novým úderům. O rozsahu škod se zpráva nezmiňuje.
V noci portál Ukrajinska pravda informoval o ruském útoku na obec Ševčenkove u Kupjanska v Charkovské oblasti. Zde v pondělí večer zasáhla obytnou čtvrť ruská kazetová munice. Poškozeno bylo celkem deset obytných budov včetně dvoupodlažního bytového domu. Zahynul zde jeden člověk a osm dalších utrpělo zranění.
Náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov napsal na síti Telegram, že v obci Raj-Olenivka podlehla po ruském dronovém útoku těžkým zraněním 66letá žena. Dron zde také poškodil obytný dům.
Ukrajinské letectvo sdělilo, že v noci Rusko útočilo 58 drony, z nichž se obraně podařilo 46 sestřelit, případně neutralizovat radioelektronickými prostředky. Ze sedmi míst hlásí letectvo dopad osmi dronů. O případných škodách se hlášení nezmiňuje.
Vzdušné údery během noci podnikla i Ukrajina. Ruské ministerstvo obrany na síti Telegram uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 209 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Belgorodskou, Kurskou, Rostovskou či Moskevskou oblastí nebo nad Krymem, Azovským a Černým mořem. Ministerstvo obrany v hlášení tradičně neudává, zda ukrajinské drony způsobily škody.
Kanál Astra zveřejnil snímky hořící elektrárny a teplárny v Lipecku. Svědci podle kanálu uvedli, že po vyhlášení varování před vzdušnými údery se od zmíněného energetického zařízení a od Novolipeckého hutního kombinátu ozývaly exploze a následně vypukl požár. Továrna patří k největším ocelárenským provozům v Rusku, ročně se zde vyrobí asi pěti veškeré ruské produkce oceli.
Astra poznamenala, že ač ruská média uvádějí, že ocelárna v Lipecku vyrábí výhradně civilní produkty, ocel od kombinátu nakupují společnosti zaměřené na produkci raket a střel. Hutní komplex čelil ukrajinským úderům již v minulosti.