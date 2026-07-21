Odborům se nelíbí, že v čele Letiště Praha má být Lašák, který působil v ČSA
Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti a v ČSA Handling, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva Letiště Praha. Potrvá do odvolání, případně do přechodu na jinou formu protestu. Svůj krok odůvodnili i obavou o budoucí směřování a rozvoj letiště a rovněž o stabilitu zaměstnanosti na letišti. Provoz letiště stávková pohotovost neovlivnila. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nejsou obavy odborů ze jmenování Lašáka namístě.
"Obavy odborových organizací pramení jak z profesní minulosti a dřívějšího působení vybraného kandidáta na ČSA a.s., tak z nestandardního procesu výběru jeho osoby při nedávném výběrovém řízení na obsazení místa předsedy představenstva Letiště Praha," uvedli odboráři k vyhlášení stávkové pohotovosti. Obavy podle nich vyvolávají také nedávná prohlášení o uvedení části akcií Letiště Praha na burzu a absence informací ohledně změn ve struktuře, řízení a financování provozu letiště, včetně zásahů do personálního stavu zaměstnanců.
"Nový šéf letiště byl vybrán v řádném otevřeném výběrovém řízení jako nejvhodnější kandidát a obavy odborů v souvislosti s jeho jmenováním nejsou namístě. Ráda si je ale osobně vyslechnu a jsem připravena veškeré obavy rozptýlit," uvedla Schillerová na síti X.
Ministerstvo také zdůraznilo, že změna ve vedení letiště nemá vést k propouštění ve společnosti. Podle Schillerové má vláda zájem na rozvoji pražského letiště, za důkaz ministryně považuje rozhodnutí ponechat společnosti Letiště Praha 80 procent loňského čistého zisku.
Odborové organizace Letiště Praha a ČSA Handling už v předchozích dnech vyzvaly premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou (oba ANO), aby Lašákův výběr na zmíněný post přehodnotili. Důvodem výzvy bylo jeho působení v Českých aeroliniích v době jejich úpadku. To podle odborářů vyvolává obavy o další směřování společnosti.
"Uvědomujeme si, že tento proces měl řadu příčin a nelze jej přičítat jedné osobě. Přesto se domníváme, že zvolená strategie postupného rozprodeje majetku a utlumení činnosti národního dopravce měla významné dopady nejen na samotné České aerolinie, ale také na Letiště Praha," uvedly organizace dříve v dopisu.