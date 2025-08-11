Odborníci na boj se závislostmi varují politiky před seškrtáním národních dotací. Mohlo by vést k omezení služeb a „prudkému nárůstu negativních dopadů“
Experti na drogovou problematiku vyzvali politiky k debatě o změně financování opatření proti závislostem na alkoholu, tabáku, hraní a nelegálních drogách. Navrhují místo dotací zřízení agentury, která by peníze na síť adiktologických služeb, poradenství či prevenci přidělovala. ČTK to dnes ve svém stanovisku sdělil Think tank Racionální politiky závislostí (TTRPZ). Varuje před seškrtáním národních dotací. Podle něj by to znamenalo omezení či zrušení programů prevence a snižování škod. O tom, že v návrhu rozpočtu na příští rok není žádná dotační suma, informoval minulý týden server Novinky.cz.
„Při nulovém financování by takzvané harm reduction programy (ke snižování škod) a návazná péče, která je v globálním kontextu na špičce, zanikla... ČR by velmi rychle čelila prudkému nárůstu negativních dopadů spojených s užíváním drog, jako jsou úmrtí na předávkování, nárůst HIV a dalších infekčních onemocnění a nárůst kriminality," uvedl TTRPZ. Podle něj by se omezily či zanikly programy na výměnu jehel v terénu, nízkoprahová kontaktní centra či poradenství. „Náklady na následnou zdravotní péči, hospitalizace a represivní opatření by výrazně převýšily současné úspory, které zrušením dotací stát očekává," uvedl think tank.
Stát adiktologické či preventivní služby většinou neposkytuje. Objednává je u neziskových organizací a hradí dotacemi. Ty se přidělují vždy na rok. Poskytovatelé nemají jistotu, že je znovu dostanou. Nemohou tak plánovat a nabídku rozvíjet. Peníze navíc dostávají se zpožděním, musí si brát překlenovací úvěry, popsal TTRPZ.
„Současná krize financování ukazuje, že závislost na každoročních dotacích není udržitelná. Je proto nutné otevřít debatu o dlouhodobém modelu podpory základní péče v oblasti závislostí. Návrh ministerstva financí proto vnímáme jako potřebu s touto i příští vládou otevřít debatu o skutečné systémové změně," uvedli experti. Navrhují víceleté granty a pak zřízení agentury.
Návrh zákona v minulém volebním období vypracoval vládní odbor protidrogové politiky pod vedením tehdejšího národního koordinátora Jindřicha Vobořila. Normu podpořily Asociace nestátních organizací (ANO), Česká asociace adiktologů či Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Peníze na boj se závislostmi na alkoholu, tabáku, drogách a hraní měla podle záměru rozdělovat státní agentura, vzniknout měla po vzoru sportovní agentury. K dispozici měla mít určité procento ze spotřební daně a daně z hazardu. Nastavila by s kraji síť potřebných služeb a léčby tak, aby byly po republice dostupné. Certifikovaní poskytovatelé by měli nárok na peníze od státu. Podle tehdejších podkladů k návrhu v Česku závislost na tabáku hrozila 2,4 milionu lidí, na alkoholu asi 800.000 a na hraní asi 290.000 lidí. Další desítky tisíc osob byly závislé na nelegálních drogách.
Za vznikem TTRPZ v roce 2017 stál Vobořil. Institut sdružuje experty na problematiku závislostí. Ve svých doporučeních vycházejí z vědeckých poznatků. ctk, ft