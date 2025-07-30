Od pozítří Spojené státy zavedou 25procentní clo na zboží z Indie, a přirážku za obchodování s Ruskem k tomu
Spojené státy od 1. srpna zavedou 25procentní clo na zboží dovážené z Indie. Na sociální síti Truth Social to dnes napsal americký prezident Donald Trump. Naznačil také, že k této sazbě ještě přidá další sankce za nákup energií z Ruska, nic bližšího k tomu ale nesdělil. Indická vláda podle agentury Reuters uvedla, že rozhodnutí o clech bere na vědomí a že nyní studuje jeho dopady.
"Indie je sice náš přítel, ale v průběhu let jsme s ní uzavřeli relativně málo obchodů, protože její cla jsou příliš vysoká, patří k nejvyšším na světě. Má nejnáročnější a nejnepříjemnější nepeněžní obchodní bariéry ze všech zemí," napsal americký prezident.
Proč Evropská unie kapitulovala před Donaldem Trumpem?
Kromě toho Indie vždy nakupovala převážnou většinu svého vojenského vybavení od Ruska a je spolu s Čínou také největším odběratelem energií z Ruska, napsal Trump. "A to v době, kdy všichni chtějí, aby Rusko zastavilo zabíjení na Ukrajině," pokračoval Trump a dodal: "Indie tedy bude od 1. srpna platit 25procentní clo a navíc sankci za výše uvedené."
Šéf Bílého domu dnes také napsal, že Spojené státy neprodlouží termín 1. srpna pro zavedení tzv. recipročních cel pro zbývající obchodní partnery. "Termín 1. srpna znamená 1. srpna – platí a nebude prodloužen. Velký den pro Ameriku!!!" napsal Trump velkými písmeny.
čtk, tb