NÚKIB: Česko zažívá oproti loňsku vyšší počty kybernútoků
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v červenci v ČR za letošek zatím nejvyšší počet kybernetických incidentů, bylo jich 23. NÚKIB o tom informoval na webu. V červnu jich evidoval 12, v květnu 11. Rekordním měsícem byl loňský říjen se 47 kybernetickými incidenty. Za celý loňský rok úřad evidoval 268 kybernetických incidentů, meziročně o šest víc.
Zvýšený červencový počet kybernetických incidentů přišel po dvou měsících podprůměrných počtů. „Vysoký počet incidentů byl dán zejména nadprůměrným počtem provozních výpadků,“ uvedl úřad. Doplnil, že do statistik se promítly také jednotky ransomwarových útoků a kompromitací spojených se zranitelnostmi v produktu SharePoint.
Úřad rozlišuje kybernetické incidenty mimo jiné podle závažnosti, přičemž v červenci jich 20 spadalo do kategorie méně významné. Další dva spadaly do kategorie významné a jeden do kategorie velmi významný. „Dva z nich přitom nebyly spojeny s kybernetickým útokem a došlo k nim v důsledku výpadku dodávky elektrické energie,“ doplnil úřad.
Za celý loňský rok NÚKIB evidoval 268 kybernetických útoků, meziročně o šest více. Zvýšený počet těchto incidentů úřad registroval o letních prázdninových měsících, kdy jich bylo v každém z nich přes 30. Rekordním měsícem byl říjen se 47 kybernetickými incidenty, což byl nejvyšší počet evidovaných incidentů za jeden měsíc od začátku jejich sledování. čtk, ft