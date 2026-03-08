Novým duchovním vůdcem Íránu je Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha
Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Předchozí nejvyšší duchovní vůdce zemřel v první den americko-izraelských úderů na Írán v sobotu 28. února.
"Ajatolláh Modžtaba Chameneí je jmenován a představen jako třetí vůdce posvátného systému Íránské islámské republiky na základě rozhodujícího hlasování respektovaných členů Shromáždění znalců," uvedlo podle agentury AFP toto 88členné uskupení v prohlášení zveřejněném íránskými médii.
Modžtaba Chameneí byl považován za možného kandidáta na post nejvyššího duchovního vůdce ještě před útokem na Írán, přestože nikdy nebyl zvolen ani jmenován do vládní funkce. Nyní se mu budou zodpovídat íránské revoluční gardy a bude také rozhodovat o válečné strategii.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.