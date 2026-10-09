Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička a soudkyně Pillay
Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem "Navi" Pillay za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, uvedl výbor udělující ocenění.
"Letos jsme ocenili jednu z nejodvážnějších a nejdůležitějších právních expertek naší doby," řekl předseda Nobelova výboru Jörgen Watne Frydnes, podle něhož stála Pillay několik desetiletí v popředí snahy o vytváření mezinárodního právního řádu. Výbor zdůraznil, že mezinárodní právo získává na významu v době, kdy svět zažívá dlouho nevídané množství válečných konfliktů a geopolitickou nestabilitu.
Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Později se absolventka Harvardovy univerzity začala věnovat mezinárodnímu právu a stala se členkou řady mezinárodních orgánů, kde se zasazovala například o trestání válečných zločinů, lidská práva či zákaz trestu smrti.
Nobelův výbor letos vybíral vítězku z 287 navržených kandidátů. Udělení mírové ceny uzavírá týden, který v pondělí zahájilo předání ocenění za fyziologii a lékařství, po němž následovaly fyzika, chemie a literatura. Příští pondělí sérii ukončí cena za ekonomii.