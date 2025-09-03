0:00
Astrounat Brázda
Nezveřejňujte auditorskou zprávu k bitcoinové kauze, žádají olomoučtí žalobci ministryni Decroix

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci požádalo ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS) , aby zpráva z auditu k bitcoinové kauzy nyní nebyla zveřejněna v plném znění. Zpráva podle žalobců popisuje některé skutkové okolnosti případu, jež jsou z pohledu vedených trestních řízení významné a zveřejnění by mohlo ovlivnit aktuální výslechy. Na webu zastupitelství o tom dnes informoval vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v případu vykonává dozor. Auditorská zpráva podle žalobců představuje komplexní materiál, který popisuje některé skutkové okolnosti případu, zasazuje je do vzájemných souvislostí a dále je rozebírá i z pohledu jejich důsledků. Policie podle žalobců nyní vyslýchá svědky, kterých se týkají skutečnosti podrobně rozebírané v auditorské zprávě. A jedním z důvodů, proč soud poslal dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského do vazby, bylo i to, aby nemařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

"Z těchto důvodů se Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obává, že by zveřejnění auditorské zprávy mohlo ovlivnit probíhající výslechy, pokud by vyslýchané osoby měly možnost se předem seznámit s komplexním rozborem rozhodných skutečností a možných právních důsledků, jak je ve zprávě analyzovali auditoři. Lze poukázat na skutečnost, že veřejnost měla možnost se seznámit se základními závěry auditorské zprávy, které jsou obsaženy v již zveřejněném manažerském shrnutí," uvedl Dragoun. Doplnil, že doba trvání této překážky zveřejnění auditorské zprávy bude záviset na rychlosti postupu policejního orgánu při provádění výslechů.

V první části shrnutí auditorská firma Grant Thornton uvedla, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Před přijetím daru mělo ministerstvo podle auditora podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily. Úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy a existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů, uvedl auditor. Druhá část apeluje na to, aby se stát systémově připravil na nabývání digitálních aktiv a definoval pojem nakládání s rizikovým majetkem.

Okolnosti případu Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami. Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti.

čtk, tb

