Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
14. 8. 2025

Nepanikařte, škrty v rozpočtu jsou pracovní, vzkazuje veřejnosti ministerstvo financí

Návrh státního rozpočtu na příští rok ještě není hotový, informace v některých médiích o škrtech v něm vedou ke zbytečnému matení veřejnosti, sdělilo dnes ČTK ministerstvo financí (MF) v tiskové zprávě. Resort 31. srpna pošle vládě technický návrh, ke kterému se začnou příští týden vést politická jednání kabinetu o prioritách rozpočtu na příští rok. Ta budou pokračovat až do konce září, kdy bude vláda návrh rozpočtu na rok 2026 schvalovat a odešle ho do Poslanecké sněmovny PČR.

To, na co se některá média ve svých textech odkazují, je podle MF pouze první technický rozpis navržených příjmů a výdajů státního rozpočtu, který MF jako každý rok poslalo jednotlivým rozpočtovým kapitolám či ministerstvům v červnu. "A ty logicky jako každý rok neodrážejí žádné výsledky politických jednání, která jsou v případě sestavování rozpočtu u koaliční vlády zcela zásadní," dodalo ministerstvo.

MF nyní zpracovává novou makroekonomickou predikci, která bude zveřejněna 21. srpna dopoledne. Teprve z ní bude vycházet přesnější odhad předpokládaných příjmů rozpočtu v nadcházejícím roce. Podle nich a navrženého deficitu se určí výše možných výdajů, které má příští rozpočet pokrýt.

Loni vláda schválila rozpočet na letošní rok 25. září. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce loňského srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, když deset miliard korun bylo přidáno na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýšily prostředky pro vysoké školy. Stát by měl letos hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun.

Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek od vzniku Česka. čtk, ft

Informační servis

