Německý svaz novinářů žádá, aby se Merz vyjádřil k financování českých veřejnoprávních médií
Německý svaz novinářů vyzval kancléře Friedricha Merze, aby se vyjádřil k protestům proti změně financování České televize a Českého rozhlasu. Učinit by tak měl podle výzvy ve čtvrtek, kdy se v Berlíně při jednání takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu, setká s českým premiérem Andrejem Babišem.
Organizace německých novinářů zároveň vyzvala českou vládu, aby zachovala redakční nezávislost veřejnoprávních médií a zajistila jejich dostatečné a spolehlivé financování.
"To, co se děje v Praze, se týká nás všech," uvedl svaz, který je s 25 tisíci členy největší novinářskou organizací v Německu i v Evropě. "Když se dostane pod tlak nezávislost veřejnoprávních médií v jedné evropské zemi, je to výzva pro celou Evropu," dodal.
Novinářský svaz uvedl, že chce výzvou varovat před oslabením veřejnoprávních médií v Česku a že příležitostí k tomu je právě Babišova návštěva v Berlíně. Novináři v Česku i v zahraničí se podle něj v souvislosti s plánovanými změnami obávají "rostoucí politické závislosti a omezování novinářské práce".
"Svaz vyzývá českou vládu, aby trvale zákonem zajistila redakční nezávislost veřejnoprávních stanic a garantovala jejich dostatečné a spolehlivé financování," uvedl dále svaz. Jakákoli reforma podle něj musí respektovat pravidla Evropského aktu o svobodě médií (EMFA). "Svaz výslovně podporuje požadavek Evropské federace novinářů (EFJ), aby byl tento ukvapený legislativní proces neprodleně zastaven," dodal.
Babišova vláda prosadila v Poslanecké sněmovně v prvním čtení návrh zákona o zrušení televizních a rozhlasových poplatků a o jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Záměr přiznává médiím veřejné služby také výrazně méně peněz a podle kritiků návrhu by změna mohla ohrozit nezávislost a stabilitu veřejnoprávních médií.
Na podporu ČT a ČRo se kvůli obavám o jejich svobodu a nezávislost v neděli odpoledne shromáždily na Letenské pláni stovky tisíc lidí. Premiér Babiš uvedl, že respektuje právo lidí protestovat, důvody demonstrace ale nepovažuje za pravdivé a vláda podle něj poplatky zruší. Obavy ze ztráty nezávislosti veřejnoprávních médií a z jejich politického ovlivňování už dříve odmítl, stejně jako další koaliční politici.
Ve čtvrtek odpoledne dorazí do Berlína více než tři desítky prezidentů, premiérů a dalších vysoce postavených představitelů členských zemí takzvané koalice ochotných, která podporuje Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi. Kromě Babiše přijede mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Andy Burnham a podle médií také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner.