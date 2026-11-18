Klub ANO na místopředsedu Senátu navrhne opět Ladislava Václavce
Senátorský klub hnutí ANO navrhne na místopředsedu Senátu opět senátora za Bruntálsko Ladislava Václavce (za ANO). Tuto funkci vykonával i v uplynulém volebním období. Klub nebude navrhovat protikandidáta na předsedu Senátu proti jeho dosavadnímu předsedovi Miloši Vystrčilovi (ODS). Vedení Senátu budou senátoři volit ve čtvrtek na své první schůzi v novém volebním období.
"Každý senátorský klub, který má určitý počet senátorů, tak má nárok na místo buď předsedy, nebo místopředsedy. Nejsilnější klub si navrhuje předsedu. A jak už jsem avizovala, my to respektujeme. Nebudeme samozřejmě navrhovat žádného protikandidáta. Za náš senátorský klub navrhujeme současného místopředsedu Senátu pana Ladislava Václavce," řekla předsedkyně klubu Jana Mračková Vildumetzová.
Mrzí ji, že ve vedení Senátu na rozdíl od dřívějška nezasedne žádná žena. Poukázala na to, že podle dosavadních nominací by ve vedení měli zasednout pouze muži. Místopředsedkyní Senátu byla v minulém období Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která však svůj mandát už letos neobhajovala.
"Já obecně vidím problém v tom, že máme málo žen nejen v politice, ale i ve vedoucích funkcích, řídících funkcích, v dalších různých reprezentacích, které pomáhají této zemi jí buď řídit nebo organizovat některé věci," uvedl Vystrčil. Jde však podle něj o širší problém.
Vystrčil také řekl, že neví o případných nesouhlasných postojích ke své kandidatuře, ale nechce nic předjímat. Podporu dosavadnímu předsedovi Senátu dal klub ODS a TOP 09, který je nejsilnějším senátorským klubem. "Není tomu tak, že by se tady ozval nějaký hlas z jiných senátorských klubů proti. Tím pádem věřím tomu, že ta volba může dopadnout," uvedl. Pokud bude zvolen, chtěl by navázat na své předchozí postoje a kroky a nepředpokládá, že by něco výrazně měnil.
Senátorský klub ANO obdržel nabídku, aby vedl dva výbory, dvě komise a dva podvýbory. Vést by mohl evropský výbor a v jeho čele by měl opět zasednout Jan Schiller (ANO). Druhým výborem má být mandátový a imunitní výbor vedený bývalým sociálním demokratem Petrem Víchou.
V čele komise pro předcházení povodním a suchu by mohl zůstat Tomáš Navrátil (ANO), komisi pro práci senátní kanceláře by měl místo lidovce Jiřího Čunka vést nově další bývalý sociální demokrat Jan Látka (nyní ANO). "Musím říct, že vyjednávání byla velmi korektní, vedla se ve velmi přátelském duchu a prakticky jsme se na všem dohodli," dodala Mračková Vildumetzová.