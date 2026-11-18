Ve výběrovém řízení na šéfa antimonopolního úřadu se sešlo 17 přihlášek
Do výběrového řízení na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přišlo 17 přihlášek, termín podávání vypršel dnes v poledne. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek jmenuje odbornou komisi, která povede pohovory s kandidáty splňujícími podmínky soutěže, sdělil úřad vlády. Formální posouzení přihlášek v nejbližším možném termínu provede komise pro otevírání obálek.
Na podání přihlášek měli uchazeči týden, což kritizovaly některé neziskové organizace, které se zabývají transparentností a efektivitou veřejné správy. Premiéra vyzvaly k prodloužení termínu, časová tíseň podle nich nutně ovlivní kvalitu celého procesu.
Do výběrového řízení se podle vyjádření z minulých dnů přihlásil současný šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Šestileté funkční období mu končí na začátku prosince. Do úřadu nastupoval po dvanáctiletém působení Petra Rafaje. Mlsnovo jmenování bylo výsledkem výběrového řízení. Všichni předchůdci Mlsny byli jmenováni bez soutěže politickým rozhodnutím. Předsedu ÚOHS navrhuje vláda a jmenuje prezident.
ÚOHS se zabývá ochranou hospodářské soutěže, zasahuje proti praktikám, které ji narušují, například kartelovým dohodám či zneužití dominantního postavení na trhu. Dohlíží na zadávání veřejných zakázek a koordinaci veřejné podpory. Od roku 2010 úřad dohlíží i na dodržování zákona o významné tržní síle. Vyhlášení výběrového řízení na funkci předsedy ÚOHS po premiérovi požadovali prezident Petr Pavel i neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu.
Den po vyhlášení řízení Deník N informoval, že Mlsnovi Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Odebrání prověrky Mlsna následně potvrdil, později uvedl, že proti rozhodnutí podá rozklad. Podá také trestní oznámení kvůli úniku informací. Bezpečnostní prověrka není mezi podmínkami vypsaného výběrového řízení pro výkon funkce předsedy ÚOHS.