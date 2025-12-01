„Německo a Polsko jsou nepostradatelnými partnery." Merz se setkal s Tuskem a společně slíbili další pomoc Ukrajině
Německo potřebuje po svém boku silné Polsko, řekl dnes německý kancléř Friedrich Merz při setkání s polským premiérem Donaldem Tuskem. Sousední země chtějí prohloubit spolupráci v obraně i při rozvoji infrastruktury a slíbili také další podporu Ukrajině, která se brání ruské agresi. Tusk naznačil, že ve vzájemných vztazích nadále panují i neshody, a zmínil v této souvislosti otázku reparací za škody z druhé světové války. Podle Merze je ale tato otázka uzavřená.
"Německo a Polsko jsou nepostradatelnými partnery," uvedl Merz na tiskové konferenci před zahájením německo-polských vládních konzultací. Německo podle něj potřebuje po svém boku "silné Polsko", kterému chce být spolehlivým partnerem. Společně pak chtějí pomáhat Ukrajině, která se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi.
Merz si už při nástupu do funkce kancléře letos v květnu stanovil jako jeden ze svých cílů zlepšení vztahů s Polskem.
Kancléř zopakoval, že Evropané odmítají, aby byla Ukrajina nucena přijmout "nadiktovaný mír". Žádné rozhodnutí o ukončení války na Ukrajině se podle něj nesmí přijmout bez Ukrajinců a bez Evropanů. Uvedl také, že při setkání s Tuskem společně telefonicky hovořili s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který dnes Zelenského hostil v Paříži, a také s britským premiérem Keirem Starmerem.
Merz zmínil, že ministři Německa a Polska dnes na společném zasedání schválí memorandum o prohloubení spolupráce v obraně, rozvoji silniční či železniční infrastruktury a také o spolupráci při "bolestivém vzpomínání" na nacistické zločiny v Polsku. Připomněl, že v Berlíně má po provizorním památníku vzniknout i polsko-německý dům, který by měl pečoval o památku obětí války i o rozvoj vzájemných vztahů.
Tusk na tiskové konferenci poznamenal, že navzdory úsilí o prohloubení spolupráce jsou v polsko-německých vztazích nadále i sporné body, zmínil přitom otázku reparací. čtk, ft