Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za fiakry na Staroměstském náměstí
Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu pro firmu, která na Staroměstském náměstí nabízela turistům jízdy fiakrem i v době, kdy už to pražský tržní řád neumožňoval. Pokuta činila 10 tisíc korun, magistrát ji vyměřil za přestupek z léta 2023.
Tržní řád provoz dovoloval jen do konce roku 2022, koňská spřežení s turisty se však v centru Prahy pohybovala i později. Debata o nich dosud neutichla. NSS konstatoval, že tržní řád neporušuje zákaz svévole a nepředstavuje ani zneužití pravomoci. Legitimním cílem změny byla ochrana veřejného prostoru a bezpečnosti v historickém jádru města.
Obce mají při schvalování tržního řádu poměrně širokou míru uvážení s ohledem na místní poměry. "Ze zjištěných okolností nelze v nyní souzené věci dovodit, že by hlavní město Praha jako normotvůrce prostor pro uvážení překročil nebo jej zneužil," stojí v rozsudku.
Už v neúspěšné žalobě k Městskému soudu v Praze firma uváděla, že na Staroměstském náměstí měla pronajatý pozemek, disponovala také kolaudačním rozhodnutím pro stání fiakrů a povolením ke zvláštnímu užívání komunikace. Ani podle NSS to však neznamená, že by na ni změna tržního řádu nedopadala.
"Ze skutečnosti, že nová podzákonná právní regulace ovlivnila možnost užívat k podnikání určitá místa, k nimž mají adresáti této regulace sjednány soukromoprávní tituly, nelze dovozovat zneužití pravomoci ani jinou vadu posuzované regulace. Každá změna právní úpravy totiž může mít dopady na existující smluvní vztahy, což z ní ovšem nečiní právní úpravu nedovolenou," uvedl NSS.
Vzhledem k vyřazení z tržního řádu je provozování fiakrů v Praze od roku 2023 prakticky zakázané. Loni v říjnu dali pražští radní výpověď Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy ze stanoviště na Staroměstském náměstí. Letos v lednu pražské zastupitelstvo projednalo dvě petice, které se týkaly fiakrů. Jedna byla pro zákaz povozů tažených koňmi, druhá proti němu. Zastupitelstvo vzalo obě petice na vědomí, žádné usnesení neschválilo.
Kritici fiakrů argumentují tím, že koně trpí horkem i pohybem na tvrdé dlažbě, navíc musejí vdechovat zplodiny z výfuků aut. Zastánci naopak zdůrazňují, že o koně je dobře postaráno a jízda kočárem v centru města má tradici.