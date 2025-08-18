Nejméně sedm civilistů včetně dvou dětí dnes ráno zabili Rusové při dronovém útoku na Charkov
Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov dnes ráno zabil nejméně sedm civilistů, včetně dvou dětí. Podle serveru Ukrajinska pravda to uvedly místní úřady, které aktualizovaly bilanci obětí poté, co záchranáři vytáhli z trosek zasažené budovy další těla. Šéf ukrajinské Záporožské oblasti Ivan Fedorov mezitím informoval o třech zabitých a řadě zraněných po ruském vzdušném útoku na město Záporoží.
„Dnes je v Charkově den smutku. Pět lidí zemřelo, včetně rok a půl staré holčičky. Dvacet lidí bylo zraněno, nejmladšímu zraněnému je jen šest let. Toto jsou následky teroristického útoku na obytný dům," napsal charkovský starosta Ihor Terechov na platformě Telegram. Později informoval, že se našla ještě dvě těla a zahynulo celkem sedm civilistů. Šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov na telegramu mimo jiné sdělil, že mezi zabitými je také šestnáctiletý chlapec a mezi zraněnými šest dětí.
Dříve činitelé informovali o pěti zabitých a dvou desítkách zraněných při ruském dronovém útoku na toto druhé největší ukrajinské město. Před tím místní úřady uvedly, že při ruském úderu balistickou raketou na obytnou část Charkova v neděli večer bylo zraněno nejméně 11 lidí. Charkov leží poblíž hranic s Ruskem a je od začátku války, kterou Moskva zahájila celoplošnou invazí v únoru 2022, terčem ruských vzdušných útoků.
„Tři lidé zahynuli, mnoho zraněných je ve vážném stavu - lékaři právě teď bojují o jejich životy - takové jsou následky nepřátelského útoku na Záporoží," uvedl na telegramu šéf správy Záporožské oblasti Fedorov, podle něhož další dvě desítky lidí utrpěly zranění. O něco dříve napsal, že ruský útok poškodil obchody, zastávku MHD nebo obytné domy.
Zraněné nebo škody po ruských vzdušných útocích hlásí činitelé i z dalších ukrajinských regionů. Například šéf správy Oděské oblasti Oleh Kiper a Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) podle Ukrajinské pravdy informovali o rozsáhlém požáru v zařízení palivové a energetické infrastruktury po ruském dronovém útoku na jihu Ukrajiny.
Ruské síly zaútočily na Dněpropetrovskou oblast raketami, drony a dělostřeleckou palbou, přičemž poškodily průmyslový objekt, dopravní podnik, infrastrukturu a obytné domy, uvádí v jiné zprávě Ukrajinska pravda. Sedmapadesátiletá žena byla zraněna při ruském útoku naváděnými leteckými bombami v Sumské oblasti, uvedly úřady.
Ukrajinské letectvo ráno informovalo o likvidaci 88 ruských dronů během noci na dnešek. Nepřítel zaútočil čtyřmi balistickými raketami Iskander-M a 140 útočnými bezpilotními letouny typu Šáhed a imitacemi úderných dronů, uvedly ukrajinské vzdušné síly, které podotkly, že evidují zásahy ruskými střelami a drony na 25 místech v Doněcké, Charkovské, Sumské, Dněpropetrovské, Oděské a Kyjevské oblasti.