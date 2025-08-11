Nájmy v Česku v posledním čtvrt roce zdražily o 3,2 procenta. Nejvíce v Hradci Králové
Nájmy v České republice v letošním 2. čtvrtletí zdražily oproti prvním třem měsícům roku o 3,2 procenta. Průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 326 korun měsíčně. Nejvíce mezičtvrtletně zdražily nájmy v Hradci Králové, a to o 6,2 procenta. Z krajských měst poklesly ceny pouze v Liberci a v Jihlavě. Vyplývá to z dat Deloitte Rent Indexu, které má ČTK k dispozici. Mírně nájmy vzrostly také v Praze, kde je bydlení tradičně nejdražší v republice. Momentálně jsou tak v hlavním městě nájmy více než dvakrát dražší než v nejlevnějším Ústí nad Labem.
„Lze říci, že ceny nájmů rostou napříč celou zemí. Regionální rozdíly ale odrážejí specifika jednotlivých trhů, tedy dostupnost služeb, pracovní příležitosti nebo stav infrastruktury. Například v Hradci Králové evidujeme silný nárůst poptávky, který žene ceny vzhůru. Tradičně se mezi nejdražší města řadí kromě Prahy také Brno, Středočeský kraj, Zlín a Pardubice. Na opačném konci žebříčku zůstávají Ústí nad Labem a Karlovy Vary, kde jako v jediném sledovaném městě zůstaly ceny beze změny,“ řekl Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte.
Pražský trh zaznamenal ve druhém čtvrtletí mírný nárůst nájemného o 0,5 procenta na 440 Kč za metr čtvereční (m2). Nejdražší podle indexu zůstala Praha 1, kde nájmy mezičtvrtletně vzrostly nejvýrazněji, a to o 5,2 procenta na 487 Kč za metr čtvereční. Naopak mírně ceny klesly v Praze 2, kde se část plochy pronajímala za 474 Kč, šlo tak o druhou nejdražší čtvrť k bydlení v hlavním městě. V Praze 3 nájmy zlevnily o 3,1 procenta na 463 Kč za metr čtvereční. Čtvrtým nejdražším obvodem byla Praha 7 s cenou 460 Kč za metr čtvereční, což představuje nárůst o 0,4 procenta.
Výrazně průměrné ceny nájmu v České republice zvyšují Praha a Brno, kde jako v jediných dvou krajských městech jsou nájmy vyšší než průměr celé země. V Brně ve druhém čtvrtletí nájmy zdražily o 1,9 procenta na 370 korun za m2. V Hradci Králové, momentálně ve třetím nejdražším městě, se metr čtvereční pronajímal průměrně za 309 korun. Po něm následně nejvíce vzrostly nájmy v Olomouci, kde mezičtvrtletně zdražily o 3,9 procenta na 292 korun za m2, a v Ostravě, která zaznamenala růst cen o 3,1 procenta na 235 korun za metr čtvereční. Naopak v Liberci nájemné kleslo o 2,5 procenta na 276 korun za metr čtvereční a v Jihlavě o 1,2 procenta na 254 korun za m2.
Z pohledu typů nemovitostí nejvíce zdražily nájmy bytů v cihlových domech, kde vzrostlo o 3,2 procenta na 325 Kč za metr čtvereční. V panelových domech se cena zvýšila o 2,9 procenta na 280 korun za m2. Nejvyšší průměrné nájmy jsou v developerských projektech, které ale tvoří nejmenší podíl trhu. Tam nájemné vzrostlo o 2,3 procenta na 395 Kč za metr čtvereční. ctk, ft