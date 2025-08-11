0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11. 8. 2025

Nájmy v Česku v posledním čtvrt roce zdražily o 3,2 procenta. Nejvíce v Hradci Králové

Nájmy v České republice v letošním 2. čtvrtletí zdražily oproti prvním třem měsícům roku o 3,2 procenta. Průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 326 korun měsíčně. Nejvíce mezičtvrtletně zdražily nájmy v Hradci Králové, a to o 6,2 procenta. Z krajských měst poklesly ceny pouze v Liberci a v Jihlavě. Vyplývá to z dat Deloitte Rent Indexu, které má ČTK k dispozici. Mírně nájmy vzrostly také v Praze, kde je bydlení tradičně nejdražší v republice. Momentálně jsou tak v hlavním městě nájmy více než dvakrát dražší než v nejlevnějším Ústí nad Labem.

„Lze říci, že ceny nájmů rostou napříč celou zemí. Regionální rozdíly ale odrážejí specifika jednotlivých trhů, tedy dostupnost služeb, pracovní příležitosti nebo stav infrastruktury. Například v Hradci Králové evidujeme silný nárůst poptávky, který žene ceny vzhůru. Tradičně se mezi nejdražší města řadí kromě Prahy také Brno, Středočeský kraj, Zlín a Pardubice. Na opačném konci žebříčku zůstávají Ústí nad Labem a Karlovy Vary, kde jako v jediném sledovaném městě zůstaly ceny beze změny,“ řekl Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte.

Pražský trh zaznamenal ve druhém čtvrtletí mírný nárůst nájemného o 0,5 procenta na 440 Kč za metr čtvereční (m2). Nejdražší podle indexu zůstala Praha 1, kde nájmy mezičtvrtletně vzrostly nejvýrazněji, a to o 5,2 procenta na 487 Kč za metr čtvereční. Naopak mírně ceny klesly v Praze 2, kde se část plochy pronajímala za 474 Kč, šlo tak o druhou nejdražší čtvrť k bydlení v hlavním městě. V Praze 3 nájmy zlevnily o 3,1 procenta na 463 Kč za metr čtvereční. Čtvrtým nejdražším obvodem byla Praha 7 s cenou 460 Kč za metr čtvereční, což představuje nárůst o 0,4 procenta.

Výrazně průměrné ceny nájmu v České republice zvyšují Praha a Brno, kde jako v jediných dvou krajských městech jsou nájmy vyšší než průměr celé země. V Brně ve druhém čtvrtletí nájmy zdražily o 1,9 procenta na 370 korun za m2. V Hradci Králové, momentálně ve třetím nejdražším městě, se metr čtvereční pronajímal průměrně za 309 korun. Po něm následně nejvíce vzrostly nájmy v Olomouci, kde mezičtvrtletně zdražily o 3,9 procenta na 292 korun za m2, a v Ostravě, která zaznamenala růst cen o 3,1 procenta na 235 korun za metr čtvereční. Naopak v Liberci nájemné kleslo o 2,5 procenta na 276 korun za metr čtvereční a v Jihlavě o 1,2 procenta na 254 korun za m2.

Z pohledu typů nemovitostí nejvíce zdražily nájmy bytů v cihlových domech, kde vzrostlo o 3,2 procenta na 325 Kč za metr čtvereční. V panelových domech se cena zvýšila o 2,9 procenta na 280 korun za m2. Nejvyšší průměrné nájmy jsou v developerských projektech, které ale tvoří nejmenší podíl trhu. Tam nájemné vzrostlo o 2,3 procenta na 395 Kč za metr čtvereční. ctk, ft

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy