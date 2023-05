Na ruské hranici zaútočili antiputinovští partyzáni

Geoffrey Hinton • Autor: REUTERS

Ruská Belgorodská oblast na hranicích s Ukrajinou se stala dějištěm ozbrojených střetů. Tzv. Ruský dobrovolnický sbor, který má se skládat z kritiků režimu Vladimira Putina i zběhů z ruské armády, překročil hranice z Ukrajiny do Ruska a dostal pod kontrolu tři ruské vesnice v Belgorodské oblasti - Kozinku, Goru Podol a Glotovo. Na místě byly slyšet výbuchy a střelba. Ozvěny detonací se ozývaly i v samotném regionálním středisku, kde měla být mimo jiné zasažena policejní stanice a ústředna ruské kontrarozvědky FSB. Zahraniční média o útočnících mluví jako o ruských partyzánech, Moskva jako o "ukrajinských sabotážních skupinách“.

Rusko podle všeho takový výpad nečekalo: jeho propagandisté vystupovali zprvu zmateně a nabízeli různá vysvětlení, co se přesně děje. Už to je neobvyklé, protože ruská média mluví většinou jedním hlasem, na základě Kremlem schválených a předem dodaných propozic. Později mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov přišel s tím, že hlava státu má o napjatém dění u ukrajinských hranic všechny informace a že jde jen o snahu Ukrajiny odvést pozornost od toho, že přišla o Bachmut. O něj se nicméně stále bojuje, situace v donbaském městě je sice pro Kyjev nepříznivá, ale Rusové ho stále zcela nemají pod kontrolou.

Úřady v Bělgorodské oblasti vyhlásily protiteroristickou operaci, která sebou nese řadu omezení pro běžný život. Občané byli evakuováni a ti, kdo zůstali, jsou na ulicích kontrolováni, armáda a policie pátrá po „sabotérech“. Odpoledne pak ruské ministerstvo obrany vydalo zprávu, že zatlačilo zpět na Ukrajinu zbytky sil, které na území Ruska pronikly. Zabito prý bylo 70 útočníků a sestřelen neupřesněný počet dronů. Informace ale nelze ověřit a situace zůstává nejasná.

Ukrajina se od akcí těchto partyzánů distancovala, zároveň se snaží situaci co nejvíc informačně využít: různými kanály šíří zprávy, že v regionu panuje chaos. Někteří západní vojenští analytici se domnívají, že ze strany Ukrajiny a jejích podporovatelů může jít o snahu zaměstnat ruskou armádu před možnou protiofenzivou. Není vyloučené, že do Bělgorodu bude muset kvůli napjaté situaci poslat více jednotek, které by pak Moskvě chyběly na jiném místě fronty.

Sami vojenští velitelé dobrovolnického sboru uvedli, že jejich cílem je vytvořit u hranic bezpečnostní pásmo, aby ruské armádě ztížili možnost Ukrajinu napadat. Dlouhodobě usilují o osvobození Ruska od vlády Vladmira Putina, demokratizaci země a ukončení války. Identita partyzánů nicméně oficiálně zůstává nepotvrzená.

Britská rozvědka upozornila, že Moskva zřejmě útoků v pohraničí využije k posílení oficiálního výkladu, že Rusko je obětí války. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské síly se mezi 19. a 22. květnem velmi pravděpodobně střetly s "partyzány" na nejméně třech místech k odpovědnosti se ale přihlásily ruské skupiny vystupující proti režimu. Podle Londýna čelí Moskva v pohraničních regionech stále závažnějším bezpečnostním hrozbám v podobě ztrát letadel, útoků improvizovaných výbušných zařízení na železniční tratě a nyní i přímých partyzánských akcí.

Ve městě Ďaťkovo v Brjanské oblasti, která také sousedí s Ukrajinou, hoří sklad využívaný zbrojovkou dodávající optické systémy, napsala v úterý Ukrajinska pravda s odvoláním na místní média. "Oblaka černého dýmu jsou vidět kilometry daleko od místa požáru," uvedl server Novosti Brjanska.

