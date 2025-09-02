Muž, který praštil berlí Babiše, prý "jednal ve zkratu", protože mu vadí "věčné lži politiků". Policie ho z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví neobvinila
Čtyřiašedesátiletý muž, který v pondělí na předvolebním mítinku ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil šéfa opozičního hnutí Andreje Babiše francouzskou holí do hlavy, je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi, zatím ho neobvinili. Muž dnes médiím řekl, že jednal ve zkratu, své jednání nechápe. Tvrdí, že mu vadí lži politiků.
Představitelé vlády i opozice útok na bývalého premiéra odsoudili, podle ANO je důsledkem nenávistné kampaně. Prezident Petr Pavel považuje Babišovo napadení za zbabělé a nepřípustné. Babiš vyzval své fanoušky, aby se k podobnému útoku nikdy nesnížili.
Šéf ANO po útoku odjel na vyšetření do nemocnice ve Frýdku-Místku, lékaři mu doporučili klid, zrušil proto dnešní předvolební akce v Olomouckém kraji.
Případ převzali krajští kriminalisté. Policie oznámila, že muže prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
Incident se stal v pondělí okolo 16:00, kromě Babiše byla ošetřena ještě jedna žena. Předseda ANO dnes na videu popsal, že ho muž v Dobré trefil berlí do spánku, čeká ho ještě vyšetření. Zdůraznil, že podobný útok by se už neměl nikdy opakovat. Muž podle něj nepřišel diskutovat, ale přišel ho napadnout. "Zbaběle mě napadl holí zezadu, vlastně si ani ten moment pořádně nepamatuju. Trefil mě přesně na spánkovou oblast. Napuchlo mi to až po obočí, tak ještě musím jít na nějaké vyšetření," poznamenal expremiér. Videozáznam z útoku zveřejnila CNN Prima NEWS. Muž v něm Babiše opakovaně udeřil, když k němu byl předseda ANO otočený zády.
Podezřelý muž tvrdí, že jednal ve zkratu. Sám zpětně nechápe, že to udělal. "Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen," řekl serveru iDNES.cz. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo "donekonečna lže". Útočníka nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Babiš stavbu před lety prosazoval jako premiér, z plánů ale sešlo.
čtk, tb