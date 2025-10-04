Motorista Turek: S ANO si rozumíme o Evropě, to je klíčové
„Nejsem politolog, ani jsem výsledky nesledoval, věřil jsem, že se to povede, ale nebyl to žádný můj sen, byl jsem celoživotní volič ODS, ale ta mě zklamala na plné čáře, takže jsem byl nucen jít do politiky. Nyní je naším úkolem dotáhnout vládu co nejvíce doprava a postavit příští vládu tak, aby měla pokud možno vyrovnanější rozpočty, bojovala proti green dealu a zachraňovala průmysl,” říká lídr Motoristů Filip Turek.
„Určitě je pro nás nepřijatelné vystupování z NATO, takže diskuse o vládě bude složitá. Chtěl bych vzkázat všem, kteří nás označovali za proruské, aby konečně zapnuli mozek a omluvili se velké části lidí, kteří byli označováni za proruské jen kvůli tomu, že marketéři Spolu radili, že to je dobré dělat a dávat jim nálepky. Je to určitá křivda, která by se měla napravit. Doufám, že odcházející vláda se bude omlouvat lidem,” pokračuje.
„Nevylučuji nic, nebudu tady tvořit koalice, protože ještě neznáme výsledky a bylo by to trochu neslušné říkat své představy o tom, jak bude vláda vypadat. Aby byla ideální vláda, tak bychom museli dostat o hodně víc hlasů, aby byla vláda pravicová, což se asi nestane. Za těchto okolností, s ANO spolupracujeme na evropské bázi, což považuju za obrovský úspěch, že strana, která byla ještě před rokem v unijní frakci liberálů, je najednou u Patriotů. Pro mě je důležité, aby se agenda Patriotů, která jsou stěžejní pro budoucnost Česka a Evropy, řešila. ANO je catch all party, není to pravice, to si asi nemusíme říkat, ale karty jsou nějak rozdané, já jsem realista, nikoli idealista, takže pracuji s kartami, které mám v ruce.”
fz