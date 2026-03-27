Moskva označila oscarového režiséra Pavla Talankina za zahraničního agenta
Ruské ministerstvo spravedlnosti dnes zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů Pavla Talankina, režiséra oscarového dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi, píše agentura Reuters. Film, který vznikl v česko-dánské koprodukci, kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků.
Talankin se podle ruského ministerstva účastnil jako respondent výstupů na platformách provozovaných zahraničními agenty a zahraničními sdělovacími prostředky a také se podílel na tvorbě zpráv a materiálů zahraničních agentů určených pro širokou veřejnost, napsala ruská státní tisková agentura TASS.
"Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, něco takového zažívám poprvé," reagoval dnes na oznámení úřadů Talankin. "Na jednu stranu to je nepříjemné, ale na druhou je to vlastně uznání kvality toho filmu. Je to svým způsobem ´poděkování´ za Oscara ze strany ruského státu," dodal režisér ve vyjádření pro média.
Talankin pracoval jako učitel na základní škole v malém ruském městě Karabaš, přičemž po začátku agrese proti Ukrajině v roce 2022 byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu. Tyto aktivity musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. V roce 2024 s natočenými záběry, včetně těch neoficiálních, z Ruska utekl a vytvořil z nich dokumentární film o militaristické indoktrinaci žáků v ruském vzdělávacím systému.
Snímek tento měsíc získal cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší dokumentární celovečerní film. Agentura TASS ve čtvrtek uvedla, že soud v Čeljabinsku šíření filmu v Rusku zakázal.
Rusko zákon o zahraničních agentech přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo a zpřísnilo. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší mimo jiné další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu. Na seznamu zahraničních agentů je řada známých veřejně činných lidí, umělců, novinářů nebo organizací kritických k režimu.
Osoby zařazené na seznam zahraničních agentů čelí v Rusku svazujícím byrokratickým požadavkům a také omezením týkajících se jejich finančních příjmů, píše Reuters. Své příspěvky na sociálních sítích a veškeré publikované materiály musí povinně označovat souslovím "zahraniční agent".
