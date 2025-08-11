Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na tanky Leopard na 7 let v hodnotě 6,16 miliardy korun
Ministerstvo obrany dnes uzavřelo smlouvu na servis tanků Leopard 2A4 s německou společností Rheinmetall Landsysteme. Rámcová dohoda ve výši 6,16 miliardy korun bez DPH je uzavřena na sedm let. Částka ale nemusí být vyčerpána, záležet bude na skutečných potřebách armády. Úřad dnes o podpisu smlouvy informoval na svém webu. Se zakázkou se už ve druhé polovině července seznámila vláda.
Firma Rheinmetall tanky Leopard 2A4 české armádě dodává. Dnes podepsaná smlouva zajistí servisní podporu, opravy nebo dodávky náhradních dílů. Do servisu se mají postupně zapojit firmy českého obranného průmyslu. ctk, ft