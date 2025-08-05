Ministerstvo nemělo přijímat bitcoinový dar, uvedl bývalý koordinátor Uhlíř
Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislé fungování justice. Uvedl to bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř v prohlášení, které dnes poskytl ČTK. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
"Nabídka význačného daru, jehož uskutečnění závisí na konkrétním rozhodnutí soudu, má být nepřijatelná. Kdo je obdarován, není svobodný," napsal Uhlíř. Blažek a jeho spolupracovníci měli podle Uhlíře dar odmítnout, protože jeho přijetí mohlo ohrozit důvěru veřejnosti v nezávislé fungování české justice. Další důvody, proč ministerstvo nemělo kryptoměny přijímat, jsou podle něj "právně-technického charakteru".
čtk