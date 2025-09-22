Michal Redl, hlavní postava kauzy Dozimetr, svou vinu odmítl
Zlínský podnikatel Michal Redl dnes u Obvodního soudu pro Prahu 9 odmítl vinu v kauze Dozimetr. Uvedl, že nezaložil organizovanou skupinu a nebyl její hlavou. Zopakoval, že bylo porušeno jeho právo na obhajobu. V případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) je Redl jedním z hlavních obžalovaných. Spolu s ním se u soudu zpovídá mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
"Nezaložil jsem žádnou organizovanou skupinu a neúčastnil se jí jako vedoucí činitel," prohlásil Redl. Odmítl také, že by se dopustil úplatkářství. Vinu uznal pouze u drogové trestné činnosti.
čtk, tb