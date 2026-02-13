Město Most by mohlo od státu dostat jezero Most. Už letos
Jezero Most by mohlo město získat bezúplatně od státu do konce letošního roku. Zastupitelé budou na nejbližším zasedání schvalovat převod 702 hektarů včetně vodní plochy. Postup pro bezúplatný převod schválila minulá vláda Petra Fialy (ODS). Nová vláda Andreje Babiše (ANO) se k věci zatím nevyjádřila, řekl dnes novinářům primátor Marek Hrvol (ProMOST). Magistrát má hotovou architektonickou studii velkého kempu, realizovat ho bude jen v případě, že se stane vlastníkem území.
Nejpozději do září mají zastupitelé dostat smlouvu o bezúplatném převodu spolu s aktualizovaným posudkem k ceně převáděného majetku. Státní podnik Diamo, který jezero spravuje, stanovil podle Hrvola již dříve hodnotu pozemků v několika verzích, kde byly částky od 150 do 350 milionů korun. "Řeší se také daňové okolnosti převodu," uvedl Hrvol. Město si pozemky ponechá. "Naprosto nepřipadá v úvahu jakýkoliv obchod. Město se poučilo z privatizace bytového fondu, a věřím, že ať bude ve vedení kdokoliv, nenapadne nikoho pozemky prodávat," zdůraznil primátor.
Největším projektem bude stavba velkého kempu, kde budou pevné stavby pro ubytování, občerstvení, sociální zázemí, místa pro karavany i plocha pro stany a také zázemí pro vodní sporty. Pokud se převod podaří, chce mít město v příštím roce hotovou projektovou dokumentaci a v roce 2028 kemp začít budovat.
Území, kde se těžilo hnědé uhlí, se postupně mění na rekreační oblast, veřejnost plochu využívá od roku 2020. Z centra města je jediná cesta pro pěší k jezeru přes most Ryko, kde ale chybí pruh pro cyklisty. Radnice chce proto postavit lávku nad čtyřproudou silnicí v úrovni muzea. Měřit bude 330 až 390 metrů a využívat spojnici budou moci i cyklisté. Rada teď jmenovala porotu architektonické soutěže na lávku.
Roční náklady na správu a údržbu území kolem jezera včetně samotné vodní plochy odhaduje město na deset až 15 milionů korun. O bezúplatný převod pozemků Most usiluje mnoho let. Radnice do převodu nesmí dělat žádné zásadní investice kolem jezera, kde se konal například Olympijský festival nebo velký hudební festival. Na pozemcích už jsou stavby či parkoviště, které vznikly při revitalizaci původního hnědouhelného lomu Most-Ležáky.
čtk, tb