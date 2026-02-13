Zemřel ruský historik Roj Medveděv, ve sto letech
Jeden z nejznámějších ruských historiků Roj Medveděv, který se proslavil svými pracemi o sovětských dějinách, zemřel dnes ráno ve svém domově ve věku 100 let. Informovala o tom dnes ruská média s odvoláním na historikovu snachu.
Medveděv byl autorem padesátky historických děl. V knize Ruská revoluce 1917: vítězství a porážka bolševiků (1997) se mimo jiné zabýval osudy československých legionářů v Rusku.
Rodák z Tbilisi, jehož bratr-dvojče Žores byl biologem a disidentem, vstoupil v roce 1959 do řad sovětských komunistů, ale byl vyloučen za kritiku stalinismu. Vydával samizdat a jeho knihy vycházely v zahraničí. V éře perestrojky byl znovu přijat do strany, stal se poslancem a členem ústředního výboru. Po rozpadu Sovětského svazu stanul v čele socialistické strany, ale už nebyl zvolen do ruského parlamentu.
čtk, tb