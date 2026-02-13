Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva za výroky o Izraeli, které nepronesla
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albanese. Uvedl to dnes na síti X. Za důvod označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva. Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albanese také Francie.
"Trpělivost má své meze. Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albaneseová by měla ze své funkce rezignovat. Její nejnovější výroky, v nichž označuje Izrael za 'společného nepřítele lidstva', jsou nepřijatelné a neobhajitelné," napsal Macinka. Taková rétorika podle něj nepřispívá k uklidnění situace, naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. "Od představitelů OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost," dodal český ministr.
Server France24 napsal, že Albanese je vůči Izraeli dlouhodobě velmi kritická, v projevu ho ale za společného nepřítele lidstva neoznačila. Sama zpravodajka OSN tato slova ve vyjádření pro France24 popřela. Podle serveru to také vyplývá z přepisu vystoupení. Francie ale požaduje rezignaci Albanese a odvolává se přitom na všechny její výroky z posledních let, dodal server.
Albanese v souvislosti s Izraelem podle agentury Reuters v minulosti použila termín genocida. Spojené státy na zpravodajku loni v červenci uvalily sankce se zdůvodněním, že podněcuje Mezinárodní trestní soud (ICC) k postupu proti americkým a izraelským činitelům a firmám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tehdy snahy Albanese označil za nelegitimní a ostudné.
Kritice Albanese čelila také například loni na přelomu listopadu a prosince, kvůli svým výrokům ohledně útoku propalestinských aktivistů na redakci italského deníku La Stampa. Albanese tehdy o incidentu, který odsoudila, řekla, že má být varováním pro novináře, aby dělali lépe svou práci. Za to ji kritizovali představitelé novinářské profese i italští vládní i opoziční politici.
V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila více než 71.000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
čtk, tb