Astrounat Brázda
Marek Mora, který dosud působil jako náměstek ministra financí, se přesouvá do vedení Evropské investiční banky

Náměstek ministra financí Marek Mora se 20. října stane viceprezidentem Evropské investiční banky (EIB). Nominaci, o které česká vláda rozhodla letos v únoru, nyní formálně schválila Rada guvernérů EIB, což je nejvyšší orgán banky. Mora ve funkci vystřídá Kyriacose Kakourise z Kypru.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Dává k dispozici peníze na životaschopné projekty, přispívá tím k dosažení politických cílů EU. Dosud jediným českým viceprezidentem EIB byl Ivan Pilip v letech 2004 až 2007.

čtk, tb

