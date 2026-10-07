Máme pravidla nastavená správně, reaguje ČT na Macinkovu kritiku předvolební debaty
Česká televize na síti X uvedla, že se nenechá zatáhnout do politického boje. Věří, že má předvolební pravidla nastavená správně. Reagovala tak na kritiku, že nepozvala do čtvrteční debaty šéfy pěti politických stran, kteří zároveň v nadcházejících volbách do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu kandidují.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) kvůli tomu dočasně zakázal zaměstnancům ministerstva vystupovat ve vysílání ČT. Uvedl to na Facebooku. Podle ČT státní instituce nejsou soukromým majetkem těch, kdo je řídí, a měly by všechna média informovat stejně.
Komunální volby a volby do jedné třetiny Senátu se uskuteční v pátek a sobotu. ČT v úterý oznámila, že neumožní Macinkovi a předsedům čtyř opozičních stran vystoupení ve čtvrteční předvolební debatě. Zdůvodnila to tím, že lídři v nadcházejících volbách do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu kandidují a pravidla předvolebního vysílání ČT pro tyto volby vystoupení kandidátů neumožňují.
Šéfové opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kterých se zákaz dotkl, televizi v dopise vyzvali, aby jim účast umožnila. Macinka označil rozhodnutí televize za "mimořádně stupidní" a zakázal pracovníkům ministerstva vystupovat ve vysílání ČT až do uzavření volebních místností v sobotu odpoledne. Podle Macinky by o něm zaměstnanci ministerstva mohli v ČT mluvit pozitivně, čímž by porušili pravidla vysílání.
"Veškeré žádosti o vystoupení expertů MZV, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty. Svým kolegům z MZV se omlouvám, že v důsledku respektování subjektivních pravidel stanovených vedením redakce zpravodajství ČT nebudou mít dočasně možnost prezentovat výstupy, na nichž na MZV společně pracujeme," uvedl Macinka, který kandiduje na 14. místě do zastupitelstva hlavního města Prahy a je také na 3. místě kandidátky do zastupitelstva Prahy 5.
Diplomacie se ve středu vyjadřuje například k třetímu výročí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. Macinka uvedl, že jeho kolegové jsou k dispozici pro vyjádření jiným médiím, pokud o ně budou mít zájem.
"ČT vnímá vypjaté emoce v současné předvolební době. Nicméně odmítá zatahování do politického boje mezi jednotlivými subjekty. Zároveň musí ale upozornit, že státní instituce nejsou soukromým majetkem těch, kdo je aktuálně řídí. Věříme, že veřejní činitelé i státní úředníci dostojí své povinnosti informovat všechna média bez rozdílu," uvedla ČT na síti X.
Televize také na svém webu uvedla, že vedení redakce zpravodajství ČT po pečlivém zvážení a vyhodnocení argumentů dospělo k závěru, že dlouhodobě aplikovaná předvolební pravidla jsou nastavena správně. Podle těchto pravidel má ČT dbát na vyváženost a nestrannost a nesmí zvýhodňovat jednotlivé účastníky politického dění.
Plánovaná Superdebata podle ČT není určena pro představení jednotlivých kandidátů či jejich osobních postojů. Má být podle ČT prostorem pro seznámení diváka s představami a vizemi nejsilnějších politických uskupení k tématu voleb. Televize dodala, že politické strany v debatě mohou reprezentovat představitelé, kteří nyní nekandidují.