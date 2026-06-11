Macinka odmítá sankce EU vůči izraelskému ministrovi Ben Gvirovi. Prý by mu jen zvýšily popularitu
Česká republika zablokuje pokusy uvalit sankce Evropské unie na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka. Partnerům v EU podle svých slov řekl, aby se o takový návrh "ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme", pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. Podobný návrh by totiž podle něj jen podpořil popularitu krajně pravicového ministra.
Summit EU, který se uskuteční příští týden v Bruselu, by mohl vyzvat členské státy sedmadvacítky k tomu, aby podpořily sankce proti některým izraelským ministrům v souvislosti s porušováním práv zadržených aktivistů z humanitární flotily, jež chtěla nedávno doplout do Pásma Gazy. Vyplývá to alespoň z návrhu závěrů Evropské rady, který má ČTK k dispozici. Velvyslanci členských států při EU budou o závěrech diskutovat ještě několikrát a text se může výrazně změnit. Případné sankce se rovněž řeší podrobněji na nižší pracovní úrovni.
"Evropská rada odsuzuje špatné zacházení se zadržovanými osobami, včetně evropských občanů, po zadržení globální flotily Sumud v mezinárodních vodách. Vyzývá Radu EU, aby pokročila v práci na omezujících opatřeních proti extremistickým ministrům, kteří podněcují a propagují takové porušování lidských práv," stojí v článku 28 návrhu závěrů. Česko by chtělo tuto formulaci změnit, přičemž není samo, proti je podle také Německo či Maďarsko. Tématem se budou zabývat i ministři zahraničí na pondělní schůzce v Lucemburku, kde bude také Macinka.
Řada unijních zemí, například Španělsko, Slovinsko či Irsko, vyzvala k uvalení sankcí vůči izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi kvůli tomu, jak zacházel s aktivisty z flotily. Krajně pravicový ministr na síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. "Takhle vítáme podporovatele terorismu," napsal k videu, na němž je vidět také to, jak maskovaní policisté srážejí jednu aktivistku na kolena. Poté, co se objevilo video ze zadržení, odsoudil Ben Gvira i premiér Benjamin Netanjahu, který uvedl, že jeho počínání "nebylo v souladu s izraelskými hodnotami a zákony".
Šéf české diplomacie v rozhovoru s agenturou Bloomberg při vysvětlování svého postoje označil izraelského ministra za "strašného člověka, nesnesitelného jedince", jehož chování "skutečně překračuje všechny meze". Přesto by sankce namířené proti ministru národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi a ministru financí Becalelu Smotričovi, kteří jsou považováni za tvrdé nacionalisty, podle Macinky z těchto politiků udělaly hrdiny v očích jejich voličů a "oběti jakéhosi antisionistického spiknutí Západu". "Paradoxně bychom jim tím vlastně pomohli," řekl šéf české diplomacie.
Kromě toho, že případné sankce označil za zasahování do volebního procesu, kritizoval také samotné aktivisty z flotily, které nazval "provokatéry a velmi radikálními osobami".