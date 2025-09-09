Kvůli žhářskému útoku jsou dál bez proudu desetitisíce Berlíňanů. Podle policie mohou stát za činem extremisté - ale neví jací
Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí. Na síti X o tom dnes informovala berlínská policie.
"O uplynulé noci vypadl proud kvůli žhářskému útoku na dva stožáry vysokého napětí v Johannistalu," uvedla. Výpadek se podle policie dotkl několika čtvrtí v jihovýchodní části Berlína. Podle energetiků se po třetí hodině ranní bez proudu ocitlo zhruba 50.000 zákazníků. Zhruba u 15.000 se mezitím podařilo dodávky obnovit, řekl agentuře DPA mluvčí energetické společnosti Stromnetz Berlin.
Kromě 43.000 domácností a 3000 firem vypadl proud také ve dvou domovech pro seniory. Některé jejich klienty museli hasiči převézt do nemocnic.
Omezena byla také tramvajová doprava, provoz městské dráhy S-Bahn a výpadek se dotkl i semaforů na křižovatkách. Policie proto na důležité dopravní uzly vyslala strážníky, kteří pomáhají řídit provoz. Podle ní je ale situace na silnicích klidná.
Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy. Podle vyšetřovatelů je útok pravděpodobně dílem extremistů, není ale zatím jasné jakých.