Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
17:05

Kvůli útokům na Libanon a porušování práv Palestinců na Západním břehu zvažuje EU, že zruší dohodu s Izraelem

Kvůli útokům v Libanonu i situaci na Západním břehu Jordánu je podle francouzské diplomacie možné, že se bude znovu jednat o pozastavení asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem. Dnes to podle agentury AFP uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí. Ve středu při izraelských úderech zemřelo podle libanonské vlády přes 200 lidí a média tyto útoky označila za největší od začátku války.

"Vzhledem k vážnosti toho, co se stalo včera (ve středu) i vzhledem k situaci na Západním břehu Jordánu nelze vyloučit, že se kromě vnitrostátních sankcí znovu otevře diskuze o pozastavení asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Pascal Confavreux.

Izrael má podle mluvčího francouzské diplomacie právo se bránit. "Jeho kroky jsou ale nejen nepřijatelné, ale také nepřiměřené a vedou de facto do slepé uličky," dprohlásil Confavreux.

Případné pozastavení dohody, která platí od roku 2000 a má usnadňovat politický dialog a obchodní výměnu mezi oběma stranami, musí být přijato jednomyslně všemi členskými státy. V loňském roce o její přezkum kvůli eskalaci vojenského konfliktu a zhoršující se humanitární situaci v Pásmu Gazy požádalo několik členů EU včetně Nizozemska. Evropské komise následně dospěla k závěru, že Izrael skutečně dohodu porušuje, ovšem její jakékoli plošné pozastavení nebo vypovězení odmítlo několik států, zejména Německo.

Boje mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballáh se zintenzivnily po americko-íránském úderu na Írán 28. února. V noci na středu byla oznámena dohoda o příměří, jejíž součástí jsou podle Íránu a Pákistánu, který jednání zprostředkovával, také izraelské útoky v Libanonu. Izrael ale tvrdí, že se dohoda na boj s Hizballáhem nevztahuje, a pokračuje v úderech, při nichž umírají i civilisté.

K pozastavení asociační dohody v oblasti obchodu s Izraelem vyzvaly na začátku měsíce také humanitární organizace v souvislosti s novým izraelským zákonem o trestu smrti. Ten je obzvlášť přísný vůči Palestincům žijícím na Západním břehu Jordánu, s výjimkou východního Jeruzaléma. Zákon stanoví trest smrti jako standardní trest pro osoby odsouzené za úmyslné zabití klasifikované podle izraelské legislativy jako teroristické činy.

čtk, tb

