Co se týče summitu NATO, odpověděl Babiš prezidentovi tak, že by radši mluvil o nízké porodnosti
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohledně svého vyjádření k dopisu prezidenta Petra Pavla o účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO) odkázal na pondělí. Ve videu zveřejněném na síti X v té souvislosti zmínil, že by se mělo debatovat spíš o nízké porodnosti v Česku. Pavel ve středu Babišovi napsal, že hodlá na červencovém summitu v Ankaře být v čele české delegace. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ve více než devítiminutovém videu, které natočil na dovolené, Babiš mluví mimo jiné o cenách pohonných hmot či o zdravotnictví. O summitu se zmínil v souvislosti s otázkou nízké porodnosti v Česku. Jde podle něj o problém, který je nutné řešit. "Pojďme se bavit. Ne o tom, jestli půjde někdo někam na summit, nebo ne. To samozřejmě média mi všichni píšou, tak počkejte si na pondělí, to se omlouvám, nízká porodnost - to je problém," řekl.
Pavel v dopisu uvedl, že svou účastí na summitu chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta. "S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," napsal prezident Babišovi.
Ohledně své účasti na summitu Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy ČTK napsal, že kompetence zastupovat stát navenek je v ústavě poněkud neurčitá. "Od počátku československého ústavního vývoje se z ni vydělovaly konkrétnější pravomoci, nadále však v ústavách zůstala, takže asi něco znamená," uvedl. Zmínil, že jde o kompetenci s kontrasignací, což dává najevo potřebu koordinace.
Premiér v březnu uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) České televizi řekl, že by se měl summitu zúčastnit spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
čtk, tb