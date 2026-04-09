Hormuzský průliv je pořád uzavřený
Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
Teherán už první dubnový víkend umožnil proplout 21 lodím za 48 hodin. S některými zeměmi uzavřel dohodu. Provoz v úžině zůstává minimální od začátku americko-izraelské války proti Íránu, která začala 28. února. Reuters v analýze vychází z dat společností Kpler, Lloyd’s List Intelligence a Signal Ocean. Za normálních okolností se Hormuzským průlivem přepravuje asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží.
Agentura Bloomberg dnes uvedla, že izraelské útoky v Libanonu a přetrvávající uzavření Hormuzského průlivu ohrozily příměří mezi USA a Íránem. Z tohoto důvodu se změnila i nálada na trzích.
"Po včerejším (středečním - pozn. ČTK) pochopitelném nadšení z příměří je dnes těžké najít katalyzátor pro další růst dluhopisů a akcií, a čím déle zůstane Hormuzský průliv uzavřen, tím menší bude důvěra v již nastalé oživení," řekla analytička Bloombergu Skylar Montgomeryová Koningová.
Ceny ropy ve středu zaznamenaly největší jednodenní propad od dubna 2020. Spojené státy a Írán v noci na středu uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Írán okamžitě otevře Hormuzský průliv.
Norští rejdaři ve středu oznámili, že Hormuzským průlivem bez bezpečnostních záruk plout nebudou. Podle sdružení německých rejdařů (VDR) zůstává situace námořníků v Perském zálivu napjatá. Německá rejdařská společnost Hapag-Lloyd ale upozornila, že případné úplné otevření průlivu by trvalo šest až osm týdnů.
