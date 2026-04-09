Babiš požaduje po polském Orlenu a maďarském MOLu, aby zlevnily naftu a benzin
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily ceny o dvě koruny na litr. Během dneška tak očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X. Vyjádření obou společností ČTK zjišťuje.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro dnešek ministerstvo stanovilo na 49,40 Kč za litr nafty a 43,05 Kč za litr benzinu. Cenový strop tak ve srovnání se středeční úrovní mírně klesl, stále je však nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.
