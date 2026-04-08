Opozice ve čtvrtek požádá o svolání mimořádné schůze Sněmovny k chování vlády. Co přesně chce řešit teprve oznámí
Opozice ve čtvrtek požádá předsedu dolní komory Tomia Okamuru (SPD) o svolání mimořádné schůze Sněmovny a přiblíží, jakými kauzami vlády se chce na plénu zabývat. Sebrala podpisy všech svých poslanců. ČTK o tom informoval předseda sněmovní frakce TOP 09 Jan Jakob. Na společném postupu se šéfové opozičních frakcí dohodli na dnešním jednání. Podrobnosti k mimořádné schůzi oznámí ve čtvrtek před polednem, řekl sdělil předseda klubu ODS Marek Benda.
S plánem schůzi uspořádat přišla TOP 09 na konci března, tehdy uplynulo prvních 100 dnů kabinetu. Podnět ke svolání mimořádné schůze musí podepsat nejméně 40 poslanců. Předseda dolní komory má pak povinnost schůzi svolat v termínu do deseti dnů. čtk, ft