Indie plánuje nasadit proti imigrantům mimo jiné i krokodýly a hady
Indie vážně zvažuje nasadit krokodýly a hady do řek, aby zastavila nelegální imigraci ze sousedního Bangladéše. S odvoláním na indické pohraničníky to napsala agentura AFP. Obě země odděluje více než 4000 kilometrů dlouhá hranice, kterou tvoří převážně delty řek tekoucích z Himálaje, bažiny nebo křoviny a která není z velké části oplocena.
Ultranacionalistická hinduistická vláda Naréndry Módího, která je u moci od roku 2014, si jako prioritu stanovila boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, zejména z Bangladéše s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle Dillí je na hranici mezi indickým státem Bangla (Západní Bengálsko) a bangladéšským územím oploceno pouze 1647 z celkových 2216 kilometrů.
"V únoru jsme byli požádáni, abychom prozkoumali možnost nasazení plazů, jako jsou hadi a krokodýli, do nechráněných úseků tvořených řekami," řekl vysoký důstojník indické pohraniční služby Manodž Barnval. "Je to novátorský nápad, ale přináší s sebou řadu výzev, zejména v oblasti bezpečnosti. Jak sehnat plazy? Jaký by byl jejich dopad na obyvatele vesnic ležících podél hranice?" dodal. Jednotky v terénu mají podle něj za úkol podat zprávu o proveditelnosti tohoto kroku.
Vztahy mezi Dillí a Dhákou se od pádu bývalé bangladéšské premiérky šajch Hasíny Vadžídové po masových demonstracích v létě 2024 zhoršily. Bývalá šéfka vlády, která byla ve vlasti uznána vinnou ze zločinů proti lidskosti a z násilného potlačení protestů a odsouzena k trestu smrti, tehdy uprchla do Indie. Bangladéš v minulosti žádal Dillí o její vydání, avšak dosud bez odezvy.
