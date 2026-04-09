Pozor na to, aby Evropa neztratila Ameriku, říká italská premiérka Meloni
Vztahy mezi Evropou a Spojenými státy procházejí obzvlášť obtížným obdobím, uvedla v italském parlamentu premiérka Giorgia Meloniová. Dodala, že chce pracovat na udržení jednoty Západu. Zároveň ale vyzvala Evropu k posílení vlastní nezávislosti, zejména v obraně, aby kontinent nebyl příliš závislý na americkém spojenci.
"Je nepopiratelné, že procházíme obzvlášť obtížným obdobím ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy," prohlásila Meloniová. Jak upozorňuje AFP, Meloniová je přitom známá svými blízkými vazbami na amerického prezidenta Donalda Trumpa.
"Stejně tak je však nepopiratelné, že současná americká administrativa urychlila trend postupného nezájmu o Evropu ve prospěch Indo-Pacifiku a konkurence s Čínou," dodala premiérka.
Meloniová se často snaží působit jako zprostředkovatelka mezi evropskými a americkými postoji. Zároveň se zasazuje za vyváženou strategickou autonomii a obranné schopnosti, které snižují závislost Evropy na Spojených státech.
Podle Meloniové Západ stojí na dvou "nohách" - evropské a severoamerické. Pokud se obě nepohybují stejným směrem, hrozí paralýza a oslabení celého Západu. "Stále věřím v nutnost soustředění se na zajištění jednoty Západu, ale abychom zůstali pohromadě, musí to chtít obě strany," řekla. Důležitá je podle ní i organizace NATO.
Meloniová připomněla, že se italská vláda jasně vymezila vůči některým americkým požadavkům už v minulosti. Koncem března například odmítla povolit americkým stíhačkám přistání na základně Sigonella na Sicílii, přestože Itálie hostí některé z hlavních amerických vojenských základen v Evropě.
čtk, tb