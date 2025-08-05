Koordinátor Uhlíř neplánuje vypracovat zprávu k bitcoinové kauze
Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Deníku N dnes řekl, že po skončení jeho vztahu s ministerstvem spravedlnosti k tomu nemá důvod. Ministryně Eva Decroix (ODS) přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení Uhlířova angažmá v roli poradce uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat. Vyjádření ministryně ČTK zjišťuje.
"Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila," sdělil Uhlíř. Doplnil, že zatím nemá informace o tom, že by ho Decroix zbavila mlčenlivosti, což před novináři rovněž avizovala. Rozhovory médiím Uhlíř k tématu bitcoinů dávat nechce, což Deníku N zdůvodnil množstvím žádostí. Koordinátorem byl od 19. června, zprávu měl odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale už 28. července oznámilo ukončení spolupráce, protože Uhlíř už svou misi splnil.