5. 8. 2025

Koordinátor Uhlíř neplánuje vypracovat zprávu k bitcoinové kauze

Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Deníku N dnes řekl, že po skončení jeho vztahu s ministerstvem spravedlnosti k tomu nemá důvod. Ministryně Eva Decroix (ODS) přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení Uhlířova angažmá v roli poradce uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat. Vyjádření ministryně ČTK zjišťuje.

"Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila," sdělil Uhlíř. Doplnil, že zatím nemá informace o tom, že by ho Decroix zbavila mlčenlivosti, což před novináři rovněž avizovala. Rozhovory médiím Uhlíř k tématu bitcoinů dávat nechce, což Deníku N zdůvodnil množstvím žádostí. Koordinátorem byl od 19. června, zprávu měl odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale už 28. července oznámilo ukončení spolupráce, protože Uhlíř už svou misi splnil.

