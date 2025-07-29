Kolumbijec, kterého Česka odsoudilo za terorismus nejspíš objednaný Rusy, bude souzen za žhářství i v Polsku
Až doživotí hrozí sedmadvacetiletému Kolumbijci, který podle polské kontrarozvědky ABW na pokyn ruské tajné služby podpálil loni v květnu dva polské sklady se stavebninami. Muž, obviněný v Polsku z teroristického činu, si nyní odpykává trest v Česku; v červnu ho pražský soud poslal na osm let do vězení za žhářský útok na pražský dopravní podnik. Mluvčí polského ministerstva vnitra Jacek Dobrzyński na speciálně svolané tiskové konferenci zdůraznil, že Kolumbijec stane i před polským soudem, napsal server Wirtualna Polska.
Kolumbijec podle ABW nejprve přiletěl do Madridu, odkud zamířil do Polska, kde loni v květnu zápalnými lahvemi podpálil sklady ve Varšavě a v Radomi. Následně se vydal do Česka, kde se podle vyšetřovatelů dopustil dalšího žhářského útoku na autobusové garáže. O pravděpodobnosti zapojení Ruska mluvil po útoku i český premiér Petr Fiala.
"Tyto činy nařídila, dohlížela na ně a financovala osoba spjatá s ruskými zvláštními službami," tvrdí polská kontrarozvědka, podle které podobné případy zaznamenalo víc zemí střední a východní Evropy.
"Potvrdilo se, že ruské tajné služby za pomoci platformy Telegram ve velkém měřítku verbovali lidi latinoamerického původu s vojenskými zkušenostmi, aby vytipované místo prozkoumali, určené objekty zapálili a způsobené škody zdokumentovali," tvrdí ABW, podle které zverbované osoby svedla vidina snadného a rychlého výdělku.
Pražský městský soud v červnu odsoudil k osmi letům Kolumbijce Andrese Alfonsa de la Hoz de la Cruz; uložil mu také nahradit škodu zhruba 115.000 korun a nařídil jeho vyhoštění. Trestní senát tak schválil dohodu o vině a trestu, kterou muž uzavřel se státním zástupcem. Cizinec se přiznal a soud ho uznal vinným z teroristického útoku a z přípravy dalšího. De la Hoz de la Cruz u soudu uvedl, že činu lituje. "Nechal jsem se unést něčím, co jsem nikdy nemyslel, že udělám," prohlásil.
čtk, tb