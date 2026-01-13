Klub SPD podpoří vládu, o definitivním postoji ale ještě nehlasoval
Klub hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jasně podpoří vládu při hlasování o důvěře, budou pro ni všichni členové klubu, řekl novinářům předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Poslanci hnutí se o svém postoji k důvěře vládě chtěli rozhodnout až po úterním vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) k muničním iniciativě na klubu SPD. Šéf poslanců SPD Radim Fiala ocenil, že Babiš na jednání dorazil, poslanci SPD podle něj ale ještě o definitivním postoji interně nehlasovali, sejdou se ještě krátce před hlasováním pléna Sněmovny.
"Je pro nás důležité, že se poslanci mohli pana premiéra ptát, on jim odpovídal," řekl Fiala. Muniční iniciativu podle něj bude koalice dál řešit, bude trvat na transparentnosti, možná nařídí audity. "Takže muniční iniciativu nepovažujeme za uzavřenou," uvedl. Poslanec SPD Tomáš Doležal novinářům řekl, že jednání s Babišem bylo velice zajímavé. "Jako klub budeme všichni pro vyslovení důvěry, domluvili jsme se," uvedl. Také poslanec SPD Miroslav Ševčík řekl, že pro bude celý klub. "Vůbec nás (Babiš) nemusel přesvědčovat," uvedl.
Předseda PRO z poslaneckého klubu SPD Jindřich Rajchl uvedl, že debata byla o tom, jak se budou do budoucna řešit záležitosti týkající se iniciativy. "Aby z toho měla prospěch ČR a český daňový poplatník nemusel přispívat ani korunu," řekl. Náklady na koordinaci iniciativy pokládá za zanedbatelné. "Klíčové je, aby drtivá většina z výnosů pro české firmy byla daněna v ČR," uvedl.
Členka klubu SPD a šéfka Trikolory Zuzana Majerová uvedla, že sekundární náklady na úředníky na ministerstvu obrany kvůli iniciativě se budou ještě řešit. Babiš podle ní řekl, že by bylo možné administrativu kolem iniciativy dělat jinou cestou. "Ale to si nechám pro sebe, dokud o té variantě nebudu vědět víc," řekla. Nevyloučila, že by administrativní roli mohly převzít zbrojovky, například přes svou asociaci.
Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů.