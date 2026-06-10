Keir Starmer: Násilnosti v Belfastu jsou šokující a nepřijatelné
Britský premiér Keir Starmer označil násilnosti, které v úterý večer propukly v severoirském Belfastu, za šokující a naprosto nepřijatelné. Nepokoje následovaly po zadržení súdánského žadatele o azyl, který je podezřelý z pondělního útoku nožem ve městě.
"Nic nemůže ospravedlnit násilí a nepokoje, kterých jsme byli svědky a které ohrožují naše komunity, ani jednání těch, kteří je podněcovali na internetu či jinde," uvedl Starmer. Dodal, že je zřejmé, že někteří lidé se stali terčem útoků kvůli svému původu, což podle něj nelze tolerovat.
V Belfastu v úterý večer protestovaly stovky lidí poté, co policie obvinila Súdánce z pokusu o vraždu v souvislosti s pondělním pobodáním muže, který utrpěl vážná zranění očí, obličeje a zad. Podle informací z jednání u soudu muž v důsledku zranění přišel o oko. Vyšetřovatelé podle dosavadních informací nepovažují útok za teroristický čin.
Protesty se v řadě částí města změnily v násilnosti. Maskovaní demonstranti zapalovali automobily, autobus městské dopravy i odpadkové kontejnery, blokovali silnice a útočili na budovy. Podle britského deníku The Guardian se terčem útoků staly také domy a obchody spojované s přistěhovalci.
V jedné z ulic musela policie pomoci evakuovat rodinu z hořícího domu. Policie na místě čelila útokům a nasadila obrněná vozidla. Reuters rovněž uvedl, že se na několika místech shromáždily skupiny maskovaných mužů, které rozbíjely dveře a okna domů a v některých případech vnikaly do obydlí. Terčem útoků se podle svědků staly zejména rodiny z etnických menšin.
Severoirská premiérka Michelle O'Neill násilnosti odsoudila a varovala před snahami zneužít pondělní útok k podněcování nenávisti. Podle ní nemá zastrašování rodin ani útoky na podniky v demokratické společnosti místo. Policie uvedla, že nepokoje propukly také v dalších městech Severního Irska. Úřady vyzvaly veřejnost ke klidu a apelovaly na obyvatele, aby nepodléhali výzvám šířeným na sociálních sítích.
Část násilností se odehrála po tom, co se na sociálních sítích začala šířit videa z útoku, která vyvolala výzvy k dalším protestům. Do online diskuzí se podle Reuters zapojily také veřejně známé osobnosti včetně amerického podnikatele Elona Muska, který sdílel příspěvky kritické vůči situaci ve Spojeném království, a krajně pravicového aktivisty Tommyho Robinsona, jenž vyzýval k opakovaným protestům. Tyto příspěvky následně přispěly k dalšímu vyhrocení atmosféry.
Mezi přistěhovaleckými komunitami v Belfastu mezitím vzrostly obavy z dalších útoků, píše The Guardian. Řada obchodů provozovaných cizinci v úterý zavřela dříve a jejich majitelé vyzvali zaměstnance, aby zůstali doma. Belfastské islámské centrum kvůli bezpečnostním obavám zrušilo večerní modlitby.
Šéf severoirské policie Jon Boutcher uvedl, že podezřelý Súdánec získal v Británii povolení k pobytu v září 2023. Podle policie cestoval ze Súdánu přes Francii a Irsko, než požádal o azyl v Belfastu.