Kanada poskytne Ukrajině přes pět miliard korun na protivzdušnou obranu
Kanada uvolní 350 milionů kanadských dolarů (5,3 miliardy Kč) na prostředky protivzdušné obrany pro Ukrajinu, oznámil dnes podle AFP kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Ottawa na opravy energetické infrastruktury a zajištění dodávek elektřiny do nemocnic na Ukrajině podle kanadského předsedy vlády vynaloží dalších 430 milionů kanadských dolarů (6,5 miliardy Kč).
"Kanada bude vždy s vámi," prohlásil na společné tiskové konferenci Carney. Lídři Ukrajiny a Kanady rovněž podepsali prohlášení o závazku stoletého bezpečnostního a hospodářského partnerství na dobu 100 let.
Ukrajina od Kanady získá interceptory protivzdušné obrany prostřednictvím amerického programu Jumpstart, který spojencům Kyjeva umožňuje financovat nákup amerických zbraní pro Ukrajinu.
"Jedná se o velmi důležitý balíček protivzdušné obrany. Je to zásadní," prohlásil Zelenskyj ještě před schůzkou, kdy novináře informoval o tom, že Ottawa poskytne Kyjevu balíček a podporu energetického průmyslu. Už po dnešním příletu do spojenecké země uvedl, že posílení schopnosti Ukrajiny odrážet ruské vzdušné útoky a příprava na další válečnou zimu budou hlavními tématy jeho návštěvy.
Carney dnes rovněž oznámil, že lídři uzavřeli dlouhodobé partnerství v oblasti výroby dronů a protidronových systémů. Třetina dronů vyráběných v Kanadě bude podle dohody dodávána Ukrajině za účelem obrany jejího území.
Ukrajina v posledních měsících čelí sérii ruských vzdušných úderů a naléhavě žádá spojence o další podporu své protivzdušné obrany. Od roku 2022 přislíbila Kanada Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 6,5 miliardy dolarů (98,1 miliardy Kč), a to s výhledem až do roku 2029, píše list The Globe and Mail. Kielský institut, který monitoruje globální pomoc Ukrajině, podle listu řadí Kanadu na čtvrté místo z hlediska celkové finanční hodnoty pomoci a na dvanácté místo při přepočtu na hrubý domácí produkt.
čtk, tb