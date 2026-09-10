Červený nechce zavádět zálohování PET lahví, u plechovek to nevyloučil
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nechce zavádět zálohování PET lahví, řekl při čtvrtečních sněmovních interpelacích. V případě hliníkových plechovek ministr zálohování nevyloučil. Lidé by je ale nevraceli do obchodů, jak to prosazuje někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
"Nechceme zavádět zálohování na PET lahve, není k tomu důvod," uvedl Červený. Těchto lahví se v Česku vytřídí podle něho zhruba 80 procent. U hliníku jde podle ministra o 30 až o 35 procent. Možným řešením je podle Červeného využít nynější kontejnery na tříděný odpad tak, aby hliníkové plechovky evidovaly a vracely zálohu. Vyzkoušet by se to mělo v Moravskoslezském kraji.
"Jestli se (pilotní projekt) osvědčí, není důvod na hliník nezavést sběr v podobě zálohování," řekl Červený. Systém by podle něho nezatěžoval obchody, lidé by do nich nemuseli plechovky odnášet.
Na zálohování se Červeného písemně ptal Hladík, jenž zdůraznil, že prosazoval vhodnější národní systém zálohování PET lahví a hliníkových plechovek. Nyní už ale podle něho není možné takový systém kvůli evropským pravidlům přijmout a je nutné zvolit systém evropský.
Hladík se Červeného ptal, jestli bude něco dělat, nebo jestli bude strkat hlavu do písku. Na skládkách končí 11 000 tun hliníku za stamiliony korun, prohlásil bývalý ministr životního prostředí. Uvedl také, že Česko v PET lahvích nikdy nedosáhlo recyklace 80 procent, protože je nutné z celkové hmotnosti odečíst víčka a zbytky nápojů.
Červený opáčil, že Hladíkův návrh na zavedení zálohování by zvýšil recyklaci PET lahví o osm procent a zhroutil by se systém odpadového hospodářství v obcích kvůli výpadku příjmů. Bývalého ministra vinil z toho, že jeho zájmem je jedna konkrétní společnost, aby mohla s PET lahvemi obchodovat. Hladík na tuto výtku nereagoval.
Proti Hladíkovu návrhu na zavedení zálohování PET lahví a hliníkových plechovek se nynější koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) postavila v lednu. Systém zálohování PET lahví a plechovek chce kabinet podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos a že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů.
S obdobným návrhem jako Hladík přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS). Projednávání předlohy ale Sněmovna nedokončila ani v úvodním kole, byť v ní měl tehdejší vládní tábor pohodlnou většinu.