Havlíček: Přes situaci na Západním břehu bude Česko dále obchodovat s Izraelem
Česko bude nadále obchodovat s Izraelem, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na konferenci v Praze k situaci na okupovaném Západním břehu Jordánu. Británie, Francie, Polsko a dalších devět zemí tento týden uvedlo, že omezí dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném palestinském území. Podle zástupců těchto států se situace na Západním břehu vinou bezprecedentních násilností ze strany židovských osadníků výrazně zhoršila.
"Česká republika patří mezi největší spojence Státu Izrael, na tom se nic nemění. To neznamená, že nedokáže zkritizovat celou řadu věcí, které se nám nelíbí, ale to k partnerství patří. Nechystáme se nijak omezovat obchodování se společnostmi nebo firmami Státu Izrael," řekl Havlíček, zda se Česko nechystá postupovat podobně jako jiné evropské státy.
V úterý zkritizovali ministři zahraničních věcí Francie a Británie Jean-Noël Barrot a Ed Miliband počínání Izraele na Západním břehu Jordánu a uvedli, že omezí dovoz zboží z izraelských osad. Ke společnému prohlášení se připojili ministři Polska, Kanady, Dánska, Finska, Islandu, Irska, Norska, Portugalska, Španělska a Švédska. Tyto země rovněž chystají či už zavedly omezení obchodu s osadami.
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území žije zhruba 500.000 Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Většina zahraničních vlád považuje budování izraelských osad na Západním břehu podle mezinárodního práva za nelegální.
Násilí židovských osadníků vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu roste od října 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás a jeho spojenců na jih Izraele. Koncem roku 2022 se ujal vlády koaliční kabinet premiéra Benjamina Netanjahua, v němž zasedají i zástupci krajní pravice prosazující radikální postup vůči Palestincům.
Podle údajů Palestinské samosprávy na Západním břehu osadníci či izraelští vojáci zabili nejméně 1105 Palestinců, a to jak ozbrojenců, tak civilistů. Naopak při palestinských útocích či izraelských vojenských operacích bylo podle agentury AFP na Západním břehu zabito nejméně 48 Izraelců.