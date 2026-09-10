Lanovka na pražský Petřín začne jezdit 22. září
Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 07:00 a poté budou jezdit ve zhruba desetiminutových intervalech každý den do 22:15. Na síti X to dnes uvedl pražský dopravní podnik.
"Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Poslední den provozu předchozí, třetí generace lanovky byl 13. září 2024," uvedl dopravní podnik. Doplnil, že lanovka bude zatím ve zkušebním provozu.
Nové vozy vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Jsou proti dosavadním prosklenější, nabídnou lepší výhled na město a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících.
Praha už dříve rozhodla o tom, že jízdenka na petřínskou lanovku, která je oblíbenou turistickou atrakcí, zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci PID Lítačka, zaplatí 90 korun. Zdražení se dotkne pouze jednorázového jízdného, pro držitele dlouhodobých časových kuponů PID se nic nemění a na petřínské lanovce budou platit i nadále. Beze změny zůstávají také 24hodinové a 72hodinové jízdenky. Bezplatně budou lanovou dráhou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let.
Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, nabízí nevšední výhled na město. Zájemce vyveze k petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je součástí pražské MHD, využívají ji studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, hřiště nebo zahrady na Petříně.
Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.
čtk, tb